Sürüler halinde Hevsel Bahçeleri’ne geldiler! Diyarbakır’da kelebek şöleni

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satar, doğa gözlemcilerini bölgeye davet ederek, "Bütün doğaseverleri Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne bekliyoruz. Özellikle Diyarbakır'a bekliyoruz ve Hevsel Bahçeleri'ne bekliyoruz. Çünkü bu ara müthiş kelebekler var. Öncü kelebekleri, sultan kelebekleri, Dicle Güzeli, hepsi şu anda doğa gözlemcilerini bekliyor. Doğada gördüğümüz kadarıyla çiftleşip, yumurtalarını bırakıyorlar. Ve seneye de çok müthiş kelebekler çıkacağını göreceğiz. Öncü kelebeğinin en çok sevdiği bitki de 'kapari' bitkisidir. Burada onları çok görüyoruz. Çiçeklerine de geliyorlar. Yumurtalarını daha çok kapari bitkisinin yapraklarının üst tarafına bırakıyorlar. Birer birer bırakıyorlar ve bunlar geliştikten sonra önce tırtıllar çıkacak. Daha sonra bu yaşam döngüsü devam edecek. Yaklaşık 10-15 gün sonra büyük bir ihtimalle çıkacak. Tabii daha erken çıkanlar da var. Şu anda baktığımızda yumurtaların renklerinin değiştiğini görmüştük. Dolayısıyla birkaç gün içerisinde de açılmalar olacak. Peyderpey oluyor bunlar" dedi.