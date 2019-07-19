Sapanca el sanatları festivali başlıyor

Sapanca El Sanatları Festivali Kırkpınar Futbol Sahasında başlıyor.

Sapanca Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenecek olan Sapanca El Sanatları Festivali, 25 Temmuz perşembe günü başlıyor. 25-28 Temmuz tarihleri arasında 4 gün sürecek olan festivalde gümüş işleme, filografi, resim, takı sanatı, kokulu taş, deri işçiliği, taş baskısı, cam sanatı, ahşap boyama gibi geleneksel el sanatlarının sergileneceği 200 stant yer alacak. Atatürk Caddesi Kırkpınar Futbol Sahasında gerçekleştirilecek olan festivalde stantların yanı sıra her akşam farklı bir sanatçı sahne alacak. Festivale 25 Temmuz Perşembe Ziver Özkan ve Kürşat Gürel, 26 Temmuz Cuma Sonuç Mühürdaroğlu, 27 Temmuz Cumartesi Ayşegül Özer İnanç, 28 Temmuz Pazar günü de Bora Duran katılacak.