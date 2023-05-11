Şap hastalığı sebebiyle çok sayıda sığır itlaf edilecek!
Güney Kore'nin kuzeyindeki Chungcheong eyaletinde büyükbaş hayvanlarda saptanan şap hastalığı nedeniyle çok sayıda sığırın itlaf edileceği belirtildi.
Güney Kore'nin kuzeyindeki Chungcheong eyaletinde büyükbaş hayvanlarda saptanan şap hastalığı nedeniyle çok sayıda sığırın itlaf edileceği belirtildi.
Güney Kore Tarım Bakan Yardımcısı Kim In-joong, şap hastalığının yayılmasını engellemek için ilgili kurumlara ve yerel yönetimlere önleyici tedbirler konusunda topyekun çaba göstermeleri çağrısında bulundu.
Tarım Bakanlığı yetkilileri, Kuzey Chungcheong eyaletinin Cheongju şehrindeki iki sığır çiftliğinde şap hastalığı vakalarını doğruladıktan sonra ilk aşamada 360 sığırın itlaf edilmesine karar verdi.
Yetkililer, bölgedeki tüm hayvanların test edilip aşılanacağını bildirdi.
Alınan tedbirler kapsamında hayvanların 48 saat boyunca bir yerden başka bir yere hareket ettirilmemesi de var. (İLKHA)
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