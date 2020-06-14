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Ekonomi

Santrallerimiz çalışıyor, rüzgârımız kazandırıyor

Türkiye’nin rüzgâr enerjisi karnesi pekiyi Ülkemiz, rüzgâr enerjisinde de iddialı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 11:27:00 -
Santrallerimiz çalışıyor, rüzgârımız kazandırıyor

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) verilerine göre 2019 itibariyle 3 bin 285 türbin dikildi. 198 santralde toplamda 8 bin 56 megavat seviyesinde kurulu güç, enerji sistemine kazandırıldı. İşletmedeki rüzgâr santrallerinin iller bazında sıralamasında aynı dönemde İzmir 1,54 gigavatla ilk sırada yer aldı. Bu ilimizi 1,16 gigavatla Balıkesir ve 0,68 gigavatla Manisa takip etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 48 gigavat olarak öngördüğü karasal rüzgâr enerjisi kapasitesinin teknolojik gelişmeler sayesinde 100 gigavat seviyesine çıkarılması mümkün. Kurulu güç yanında ekipman üretiminde de çalışmalarını hızlandıran Türkiye’de 3 yerel ankraj üreticisi, 8 rüzgar kulesi, 2 yerli jeneratör ve 2 dişli kutusu üreticisi bulunuyor. Üreticiler, iç pazara hizmet ettikleri gibi, yurtdışına da ihracat gerçekleştiriyor. Ayrıca Türkiye’deki ilk ve tek türbin fabrikasının da bu yılın sonunda hizmete girmesi bekleniyor.

 

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