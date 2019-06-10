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Santraç turnuvasında kıyasıya mücadele

3 farklı yaş grubundan çocukların katılımı ile düzenlenen santraç turnuvası kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:33
Santraç turnuvasında kıyasıya mücadele

3 farklı yaş grubundan çocukların katılımı ile düzenlenen santraç turnuvası kıyasıya mücadeleye sahne oldu.


KAYSERmall Outlet ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği’nin ortaklaşa düzenlediği satranç turnuvası büyük ilgi gördü.


8-9 Haziran tarihlerinde saat 10:30’da başlayan turnuvada sporcular toplamda 6tur oynadı. 3 farklı yaş grubundan çocukların katılımı ile gerçekleşen turnuvada dereceye giren sporculara sürpriz hediyeler ve madalya takdim edildi.


Yönetim ve kiralama faaliyetleri GLA Yönetim AŞ, tarafından yürütülen Kayseri’nin sevilen outlet alışveriş merkezi KAYSERmall Outlet, bu tarz etkinliklere devam edileceğini duyurdu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:33
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