Şantiyelerde mesai başlıyor inşaatlar bir bir yükseliyor

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip Corona virüsü (Covid-19), 2019’da küçülmeye başlayan inşaat sektörünü sıkıntıya soktu. Konut talebi, virüs paniğinden ötürü de bıçak gibi kesildi.

Maliyet baskısı artıyor

Pandemiden dolayı ticaretin yavaşlaması, dolar/TL kurunda gözlenen gelgitler inşaat maliyetlerini yukarı taşıdı. Mart ayında yüzde 6-7 artan maliyetler konut üreticileri ve satıcılarınca kaygıyla karşılandı. Ne var ki Covid-19 tehlikesinin büyük ölçüde bertaraf edilmesi, kurun dengeye oturmasıyla inşaat maliyetinde ibrenin aşağı yönlü olacağı öngörülüyor.

Toparlanma işaretleri geliyor

Hayatın normale dönmesi, durdurulan ya da ara verilen konut projelerinin tekrar devreye alınmasına, şantiyelerin yeniden açılmasına imkân tanıdı. Corona virüsünün yayılımını engellemek için gerekli her önlemi alan inşaat sektöründe dev yatırımlar için düğmeye basıldı. Türkiye’nin itibarını ve gücünü arttıracak bu yatırımların rolüyle iki milyon ailenin ekmek yediği sektörün süratle toparlanacağı; istihdama daha büyük katkı sunacağı tahmin ediliyor.

Yatırımlara yenileri eklenecek

Gelinen aşamada konut alım satımını arttırmak için gerekli her adım atılıyor. Peş peşe konut kredi kampanyaları ilan edilerek; birinci el dairelerde yüzde 50’ye, ikinci elde de yüzde 60’a varan indirimler uygulanarak stokların eritilmesi ve inşaat yatırımlarına yenilerinin eklenmesi planlanıyor.

Tedbirler alınmalı

Bu arada belediyeler tarafından ilk 3 ayda yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 1.1, daire sayısı yüzde 4 arttı. Ruhsatlandırılan yüzölçümü yüzde 11.4 ve değeri yüzde 4 azaldı. Yapıların toplam yüzölçümü 17.4 milyon metrekare oldu. Müteahhitler, CHP’li belediyelerin yapı ruhsatlarını kolay kolay vermediklerine dikkat çekerek, “Usulsüzlükler de sorunu kangren haline getiriyor. Bu konuda derhal tedbir alınmalı, yatırımların yolu açılmalı” çağrısı yaptı.

Bakan Kurum: Yatırım iklimiyle faaliyetler artacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan yüreklere su serpen açıklamalar geldi. İnşaat sektöründe iklimin hızla normalleşme sürecine girdiğini dile getiren Kurum, gayrimenkulün en önemli ayaklarından birisi olan müteahhitlerin kendilerine sağlanan avantajlardan yararlanma konusunda tereddütsüz adım atacaklarını; yapı ruhsatı olan firmaların inşaatlarına başlayabileceklerini ifade etti. Ayrıca müteahhit sınıflandırılması konusundaki düzenlemenin piyasadaki güveni ve algıyı pozitif yönde etkileyeceğini vurgulayan Kurum, “Müteahhitler, bu süreçleri iyi yönettikleri takdirde, hem işleri açılacak hem arzu ettikleri hedeflere ulaşacaklardır” dedi.