Şantiyede korkunç kaza! İki kamyonun arasında can verdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde yaşanan kazada 42 yaşındaki işçi Ekrem Acar ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Acar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bir inşaat şantiyesinde sabah saatlerinde facia yaşandı.
Olay, sabah saatlerinde Kornapa köyü mevkisindeki inşaat şantiyesinde meydana geldi. İnşaat işçilerinden Ekrem Acar, iki kamyonun arasında sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Acar, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.