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Gündem Santa Maria'da öldürülen Murat Cihan'ın amcasının oğlu konuştu! 'Kiliseyle alakası yok, gezmeye gitmiş'
Gündem

Santa Maria'da öldürülen Murat Cihan'ın amcasının oğlu konuştu! 'Kiliseyle alakası yok, gezmeye gitmiş'

Yeniakit Publisher
2024-01-29 18:57:00 -
Santa Maria'da öldürülen Murat Cihan'ın amcasının oğlu konuştu! 'Kiliseyle alakası yok, gezmeye gitmiş'

Sarıyer’deki Santa Maria Katolik Kilisesine düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Tuncer Murat Cihan'ın yüzde 80 zihinsel engelli olduğu ortaya çıktı.

52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan, Kağıthane Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cihan'ın amcasının oğlu olduğunu belirten Murat Cihan, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Kendisinin kiliseyle alakası yok. Pazar günü gezme amacıyla oraya gitmiş." diyen Murat Cihan, şunları söyledi:

Zaten kendisinin yüzde 80 engelli raporu var. Vakit geçirmek ve gezme amacıyla oraya girmiş. O esnada bu kahrolasıca insanlar gelmiş. Bizim garibanı bulmuş, olan bize oldu. Bunu yapanların eline ne geçti, karıncayı bile incitmeyen bir insanı hunharca öldürdüklerinde ellerine ne geçti, ben merak ediyorum şu an mutlular mı, vicdanları rahat mı? Dünyada alacak, verecekle ve parayla işi olmayan birisiydi. Melek gibi bir insandı.
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