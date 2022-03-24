Santa Farma'nın Umudun Hikayesi Projesi'ne bir ödül de Muse Awards'dan

2015 yılından bu yana International Awards Associate (IAA) tarafından yaratıcılığı onurlandırmak, teşvik etmek amacı ile verilen Muse Ödülleri’nde Santa Farma’ya altın ödülü getiren Umudun Hikayesi projesinde hekimler 3 boyutlu hissi veren 2 boyutlu çizgi roman tadında çizimler ile etkileşime davet ediliyor.

Projede parallax effect tekniği kullanılarak “Umudunu Kaybetme” mesajı Sadako’nun mücadele dolu hikayesi ile aktarıldı. Atom bombası atıldığında Hiroşima’da yaşamakta olan Sadako, lösemiye yakalandığı için hastanede tedavi görmüştü ve hastanede kaldığı süre boyunca kağıttan 1000 turna kuşu yapmaya çalışmıştı. Bunu yapmasının sebebi eski bir Japon inancına göre 1000 turna kuşu yapan kişinin bir dilek dileme hakkı olmasıydı ve Sadako da hastalıktan kurtulmak için dilek dilemek istemişti.