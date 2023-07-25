Sansürün kaldırışının yıl dönümünde Cumhuriyet'teki sansürü kim yaptı?
Cumhuriyet gazetesi bugün taşra ve şehir baskısında aynı haberin iki farklı manşetiyle basıldı.
Gazetenin şehir baskısındaki CHP Parti Meclisi toplantısına ilişkin haberde, "CHP'de güç yarışı dengede" başlığı kullanıldı.
Cumhuriyet'in şehir baskısının manşetindeyse, 2023 yerel seçimi için darmadağın olan Millet İttifakı'na "birleşin" mesajı verildi.
"CHP'de güç yarışı dengede" başlığının kim tarafından sansürletildiği merak konusu oldu.
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