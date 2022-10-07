Sansürcünün ağababası CHP ve medyası

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Yaşlı ve konuşamayacak durumdaki yaşlı kadına küfür ve hakaret eden sağlık çalışanlarının görüntüleriyle çalkalanan Özel Bayındır Hastanesi’nin İş Bankası iştiraki olduğu ortaya çıkınca zilletin siyaset ve medyadaki ikiyüzlü tavır mide bulandırdı. Boğazı delik hasta kadına ağza alınmayacak küfürlerin edildiği hastaneye yönelik tepkiler çığ gibi büyüdü. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yaşlı kadının sağlık görevlilerince aşağılandığı, küfredildiği, yüzüne para atıldığı, hakaretler savrulduğu görüntüler vicdanları sızlatırken, böylesine aymazlığın yaşandığı Bayındır’ın idari kadrosu merceğe alındı. Yaşlı kadına eziyet ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli ise tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alayı “İş”li

Yönetim Kurulu Başkanlığını İş Bankası çıkışlı Ozan Gürsoy’un yaptığı Özel Bayındır Hastanesi’nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili ise Ömer Bozdemir. Hastanenin Yönetim Kurulu Üyeliği’nde daha önce CHP/SHP’de parti genel başkanlığı, belediye başkanlığı, milletvekilliği, başbakan yardımcılığı, bakanlık ve İş Bankası’nda Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış Murat Karayalçın bulunuyor. Mesleği planlama uzmanlığı olup hiçbir sağlık tesisi tecrübesi olmayan Karayalçın’ın hastanede ne gibi bir vazife üstlendiği ise muamma. Daha önce CHP kontenjanından İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanan Mustafa Kıcalıoğlu da Bayındır Hastanesi’nin YK’sında. Hastanenin diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ise şunlar: Ergün Yorulmaz (Eski İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı), Kamil Erhan Ünal (İş Bankası Birim Müdürü), Deniz Akay (İş Bankası Şube Müdürü), Şennur Konak (Eski İş Bankası Firuzköy Şube Müdürü, Kemal Emre Sayar (İş Bankası iştiraki Anadolu Sigorta YK Üyesi). 2016-2022 yılları arasında Bayındır Hastanesi Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Sezai Sevgin de halihazırda İş Bankası’nda Genel Müdür Yardımcılığı görevinde.

Yaşlı kadın hastaya ağza alınmayacak küfürlerin savrulduğu Özel Bayındır Hastanesi’nin baştan sona CHP’nin İş Bankası ile bağlantılı olduğunun ortaya çıkması “sansüre hayır” diye yırtınan ikiyüzlülerin maskesini düşürdü. Devlet hastanelerindeki en küçük olumsuzluğu günlerce dillendirip gündem eden CHP, İP ile zillet ittifakı partilerinin hiçbiri Bayındır Hastanesi’ndeki sağlık rezaletine tepki gösteremeyerek üç maymunu oynadı. Yalan habere karşı tedbir getiren kanuna “sansür” diyerek karşı çıkan zilletin yalancı medyası ise İş Bankası uzantısı Bayındır Hastanesi’ndeki zulmün haberine ya otosansür uygulayıp görmezden geldi, ya da “bir özel hastanede yaşandı” denilerek kuruluş ismini örtbas etti. CHP güdümündeki Sözcü, Cumhuriyet, Evrensel, Birgün ile İP’in fonlusu Yeniçağ gazeteler ilk sayfasından bu tarihi rezalete hiç yer vermedi. SP’nin bülteni Milli Gazete ile Davutoğlu-Babacan ikilisinin sesi Karar ise Bayındır Hastanesi ismini gizleyerek haberleştirdi. Aynı tavır, Zillet medyasının TV kanallarında da sergilenerek hastanede yaşanan rezalet kadar büyük bir skandala imza atıldı.

Üç maymun medyası

Sözde sansürden dert yanan Zillet paydaşları aynı şekilde; CHP’nin milletvekilleri ve belediyelerinin yanı sıra il, ilçe teşkilatlarındaki taciz, tecavüz ve yolsuzluk haberlerine karşı kafasını kuma gömmüş, İP Milletvekili Lütfü Türkkan’ın şehit bacısına küfretmesini duymamış, gizli ittifak ortakları HDP’li vekil Semra Güzel’in PKK’lı teröristle fotoğrafının çıkmasını gizlemiş, “para babası” Koç Holding’in Sarıyer Mavramoloz Ormanı’ndaki 1.6 milyon metrekarelik alandaki ağaç katliamına susmuş, yine Koç’un Demir Export firmasının Sivas’taki siyanürlü altın madeni işletmesinin çevreyi ve köylüleri zehirlediği iddialarını yok saymıştı.

Kurtuluş savaşı parası

Özel Bayındır Hastanesi’nin sahibi İş Bankası, Hintli Müslümanların Kurtuluş Savaşı sırasında Hilafet için toplayıp Türkiye’ye gönderdiği paralarla kurulmuştu. İş Bankası’nın hisselerinin yüzde 40.12’si İş Bankası Munzam Sandık Vakfı’na ait. İş Bankası’nda Mustafa Kemal’in CHP’ye vasiyet ettiği belirtilen hisseler ise yüzde 28.09’luk oranı oluşturuyor. Mustafa Kemal’in vasiyeti gereği bankanın bu hisseye düşen geliri Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’na vermesi gerekiyor.