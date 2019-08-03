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Sansür bahanesiyle ahlaksızlıklara sahip çıkıyorlar

RTÜK’ün dijital medya platformlarını denetleyecek yönetmeliği yürürlüğe koymasını ‘internet özgürlüğüne darbe vuruluyor’ diye çarpıtan CHP zihniyetinin ikiyüzlülüğünü gözler önüne seriyoruz. Başta Netflix, Youtube ve Blue TV olmak üzere dijital mecralar evlerimize zehir saçıyor...

03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:29
Sansür bahanesiyle ahlaksızlıklara sahip çıkıyorlar

 Hakkı Bilir  İstanbul 

Netflix ve Youtube başta olmak üzere internet üzerinden yayın yapan dijital platformların RTÜK denetimine tabi tutan yeni yönetmeliğe karşı çıkan CHP zihniyeti büyük bir çarpıtmaya imza atıyor. İnternet üzerinden yayın yapan platformların ‘tercihe dayalı olduğu’ ve ‘insanların parasını vererek izlediği’ için denetime tabi tutulamayacağını iddia edenler; 15-20 lira aralığındaki fiyatla üye oldukları platformların kendilerine edilen küfürleri ve her türlü ahlaksız sahnelerin fütursuzca yayınlamasını savunuyor. Netflix isimli dijital platformda, ‘Arcadia Hikâyeleri” adlı çizgi film serisinde kız çocukları cinsel olarak birbirine yakınlaştırılırken, La Casa de Papel, Grace and Frankie, Orange Is The New Black, El Chapo gibi dizilerinde eşcinsel sapkınlık yaygınlaştırılıyor. Blu TV’de, Behzat Ç isimli dizi ve Pavyon isimli belgesel toplumsal ahlakımızı zehirleyen bir içerikle servis ediliyor. Youtube’da yayınlanan programlar ise büyük bir ahlaki buhrana kapı aralıyor.

Sansür yok denetim var

Akit’in ısrarlı yayınları sonrası harekete geçen RTÜK’ün, internet mecrasını da denetime tabi tutacak olması CHP ve seküler yobazları rahatsız etti. ‘İnternetesansür’ yaygarası kopartan solak medya ise Netflix, Blu TV ve Youtube gibi dijital mecralardaki gayri ahlaki programlara dair tek kelime etmiyor. İnsani ve ahlaki gerekçelerle internet medyasına yönelik yapılan düzenlemeyi ‘parasını veriyoruz karışamazsınız’ sözleriyle eleştiren seküler yobazlar, dijital platformlar eliyle yayılan ahlaki dezenformasyona ise ısrarla görmezden geliyor. Netflix’te yayınlanan ‘Arcadia Hikayeleri’ isimli çizgi dizi de 9-10 yaşındaki kız çocukları cinsel olarak birbirine yakınlaştırılmış ve kamuoyunda infiale neden olmuştu.

Ahlaksızlık diz boyu

Türkiye’de faaliyet gösteren bir başka dijital portal olan Blu TV’de de durum pek farklılık göstermiyor. BehzatÇ. isimli alkolik bir karakterin hayatı anlatılırken, sinkaflı küfürler havada uçuşuyor. Aynı platformun bir başka içeriği olan Pavyon isimli belgesel de ise gece hayatı özendirici bir dille seyirciye aktarılıyor. İnsanların en çok kullandığı video uygulaması olan Youtube’de ise durum daha da büyük bir tehlikeye dönüşmüş vaziyette. Youtuber isimli sosyal medya fenomenleri, hazırladıkları ahlak dışı programlar ile toplumu zehirliyor. Youtube’de milyonlarca takipçisi olan Oğuzhan Uğur söz konusu youtuberlerin başında geliyor. Babala TV adlı bir kanalı olan ve P!NC isminde bir program sunan Uğur, sinkaflı küfürler savurmaktan geri durmuyor.

Youtube’deki rezillikler bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Videolarında çeşitli içerikler üreten sosyal medya fenomenleri insan onurunu zedeleyecek programlara da imza atıyor. Para karşılığında insanlara, ‘yat’, ‘öpüş’, ‘kafandanaşağıayrandök’, ‘arkadaşınıtokatla’ gibi komutlar veren youtuberler, hiçbir öz denetime tabi tutmadan videoları yayınlıyor.

Faydalı bir düzenleme

İletişim Başkanı Prof.Dr. Fahrettin Altun da konu ile ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu yayınların RTÜK tarafından denetlenmesine ilişkin yönetmeliğin bir çok açıdan faydalı bir adım olduğu görüşünü dile getirdi. Altun, “ABD’de özellikle çocukların cinsellik, şiddet ve uyuşturucu temalı yayınlara karşı korunması amacıyla Netflix ve You Tube gibi platformların içeriklerinin kısıtlanması için kanun teklifi sunuldu. Bu düzenlemeler çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaştan ve gruptan internet kullanıcısını çok boyutlu çevrimiçi tehditlere karşı korumayı hedefliyor” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 09:29
  1. İstanbul
  2. Netflix
  3. Youtube
  4. La Casa de Papel
  5. Grace and Frankie
  6. Orange Is The New Black
  7. El Chapo
  8. Blu TV
  9. Behzat Ç
  10. Pavyon
  11. Arcadia Hikayeleri
  12. Babala TV
  13. P!NC
  14. Oğuzhan Uğur
  15. Youtuber
  16. Prof.Dr. Fahrettin Altun
  17. Fahrettin Altun

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