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Kakao yerine tercih ediliyor! Tatlı tariflerine giren şaşırtıcı meyve

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Kakao yerine tercih ediliyor! Tatlı tariflerine giren şaşırtıcı meyve

Çikolata ve kakaolu lezzetleri sevenler için doğadan gelen şaşırtıcı bir alternatif öne çıkıyor. Akdeniz bölgesinde yetişen ve kendine has tatlı aromasıyla bilinen bu meyve, kurutulup toz haline getirildiğinde kakao yerine kullanılabiliyor. Keklerden kurabiyelere, içeceklerden farklı tatlı tariflerine kadar pek çok alanda tercih edilen ürün, çikolatayı andıran rengi ve kavrulmuş kokusuyla ilgi görüyor. Üstelik kakaodan farklı olarak doğal halinde kafein içermiyor.

#1
Foto - Kakao yerine tercih ediliyor! Tatlı tariflerine giren şaşırtıcı meyve

Çikolata ve kakaolu tatlıların lezzetinden vazgeçemeyenler için doğadan gelen farklı bir alternatif bulunuyor. Kendine özgü tatlı aroması ve kahverengi görünümüyle kakaoyu andıran bu meyve, kurutulup toz haline getirildikten sonra kekten kurabiyeye, sütlü içeceklerden tatlılara kadar pek çok tarifte kullanılabiliyor. Üstelik doğal yapısında kafein bulunmamasıyla da dikkat çekiyor.

#2
Foto - Kakao yerine tercih ediliyor! Tatlı tariflerine giren şaşırtıcı meyve

ÇİKOLATA YERİNE KULLANILAN MEYVE: KEÇİBOYNUZU Halk arasında harnup olarak da bilinen keçiboynuzu, baklagiller familyasına ait bir ağacın meyvesidir. Uzun ve sert kabuklu meyveler olgunlaştıktan sonra toplanıyor, kurutuluyor ve öğütülerek toz haline getiriliyor. Elde edilen keçiboynuzu unu veya tozu, kahverengiye yakın rengi ve kendine özgü aroması sayesinde kakao alternatifi olarak değerlendiriliyor. Özellikle kek, kurabiye, sütlü içecek ve çeşitli tatlı tariflerinde kullanılan keçiboynuzu tozu, kakaoya göre daha tatlı bir tada sahip. Bu nedenle tariflerde ilave şeker miktarının yeniden ayarlanması gerekebiliyor.

#3
Foto - Kakao yerine tercih ediliyor! Tatlı tariflerine giren şaşırtıcı meyve

KEÇİBOYNUZUNUN KAKAODAN FARKI NE? Keçiboynuzu ile kakao arasında hem lezzet hem de besin içeriği bakımından farklılıklar bulunuyor. Kakao kendine özgü acımsı aromasıyla bilinirken keçiboynuzu daha tatlı ve karamelimsi bir tat sunuyor.

#4
Foto - Kakao yerine tercih ediliyor! Tatlı tariflerine giren şaşırtıcı meyve

Keçiboynuzunun öne çıkan özelliklerinden biri doğal olarak kafein ve teobromin içermemesi. Kakao ise bu iki bileşeni doğal yapısında bulunduruyor. Ayrıca keçiboynuzu tozu lif bakımından zengin, yağ bakımından ise kakaoya kıyasla daha düşük bir içeriğe sahip olabiliyor. Bununla birlikte keçiboynuzunun doğal şeker oranı yüksek. Bu nedenle kakao yerine kullanılması, her tarifin otomatik olarak daha düşük şekerli veya daha sağlıklı hale geleceği anlamına gelmiyor.

#5
Foto - Kakao yerine tercih ediliyor! Tatlı tariflerine giren şaşırtıcı meyve

KEÇİBOYNUZU TOZU NERELERDE KULLANILIYOR? Kakao alternatifi olarak değerlendirilen keçiboynuzu tozu, mutfakta farklı tariflerde kullanılabiliyor. En yaygın kullanım alanları arasında şunlar yer alıyor: Kek ve kurabiyeler Sütlü ve sıcak içecekler Puding ve tatlı tarifleri Kahvaltılık karışımlar Bazı çikolata ve şekerleme ürünleri

#6
Foto - Kakao yerine tercih ediliyor! Tatlı tariflerine giren şaşırtıcı meyve

Keçiboynuzu tozu kullanılırken tarifteki şeker miktarına dikkat etmek gerekiyor. Kendiliğinden tatlı bir aromaya sahip olduğu için özellikle kakaolu tariflerde şeker oranının azaltılması mümkün olabiliyor.

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