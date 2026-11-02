Kakao yerine tercih ediliyor! Tatlı tariflerine giren şaşırtıcı meyve

Keçiboynuzunun öne çıkan özelliklerinden biri doğal olarak kafein ve teobromin içermemesi. Kakao ise bu iki bileşeni doğal yapısında bulunduruyor. Ayrıca keçiboynuzu tozu lif bakımından zengin, yağ bakımından ise kakaoya kıyasla daha düşük bir içeriğe sahip olabiliyor. Bununla birlikte keçiboynuzunun doğal şeker oranı yüksek. Bu nedenle kakao yerine kullanılması, her tarifin otomatik olarak daha düşük şekerli veya daha sağlıklı hale geleceği anlamına gelmiyor.