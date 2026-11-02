Kakao yerine tercih ediliyor! Tatlı tariflerine giren şaşırtıcı meyve
Çikolata ve kakaolu lezzetleri sevenler için doğadan gelen şaşırtıcı bir alternatif öne çıkıyor. Akdeniz bölgesinde yetişen ve kendine has tatlı aromasıyla bilinen bu meyve, kurutulup toz haline getirildiğinde kakao yerine kullanılabiliyor. Keklerden kurabiyelere, içeceklerden farklı tatlı tariflerine kadar pek çok alanda tercih edilen ürün, çikolatayı andıran rengi ve kavrulmuş kokusuyla ilgi görüyor. Üstelik kakaodan farklı olarak doğal halinde kafein içermiyor.