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Dünya Uzun görev süresi psikolojilerini bozdu: ABD’li 8 denizci intihara kalkıştı
Dünya

Uzun görev süresi psikolojilerini bozdu: ABD’li 8 denizci intihara kalkıştı

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Uzun görev süresi psikolojilerini bozdu: ABD’li 8 denizci intihara kalkıştı

İran’a gözdağı vermek için Körfez’e gönderilen ve yaklaşık 250 gün aralıksız görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki personelin psikolojisi altüst oldu. ABD Donanma Sekreter Vekili Hung Cao’nun Senato'ya gönderdiği mektup, uzun görev süresi ve ağır şartlar nedeniyle filodaki 8 denizcinin intihar girişiminde bulunduğunu belgeledi.

İran’a ders vereyim derken Körfez’e saplanıp kalan ABD’de, uzun süredir görevde olan askerlerin psikolojileri alt üst oldu. ABD'nin İran'a karşı görevlendirdiği USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki 8 denizcinin, görev süresinin uzunluğu nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

ABD'nin İran'a karşı görevlendirdiği uçak gemisindeki 8 denizcinin intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Yaklaşık 250 gün aralıksız görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisindeki personelin psikolojik durumunun iyi olmadığı yönündeki tartışmaların ardından ABD Savunma Bakanlığı, bölgeye USS George Washington uçak gemisini gönderme kararı almıştı.

ABD'nin İran'a karşı görevlendirdiği USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki 8 denizcinin, görev süresinin uzunluğu nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

The Hill gazetesi, ABD Donanma Sekreter Vekili Hung Cao'nun Demokrat Senatör Kirsten Gillibrand'e gönderdiği 4 sayfalık mektuba ulaştı.

Buna göre Hung Cao, mektupta İran'a karşı yaklaşık 9 ay görev yapan USS Abraham Lincoln gemisindeki denizcilerin görev süresinin uzunluğu sebebiyle psikolojik sorunlar yaşadıklarını belirterek, 8 denizcinin intihar girişiminde bulunduğunu ifade etti.

PERSONELİN PSİKOLOJİK DURUMUYLA İLGİLİ TARTIŞMALAR

Yaklaşık 250 gün aralıksız görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisindeki personelin psikolojik durumunun iyi olmadığı yönündeki tartışmaların ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bölgeye USS George Washington uçak gemisini gönderme kararı almıştı.

USS George Washington uçak gemisinin 20 Ağustos'ta Ortadoğu'ya ulaşmasının ardından USS Abraham Lincoln, bölgeden ayrılmıştı.

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