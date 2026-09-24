  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD’den “süper zeka” için küresel denetime ret Yapay zekanın kontrolü kimde kalacak? BMGK’de teknoloji devlerinden ortak çağrı Fon soruşturmasında yeni gelişme! Çok sayıda tutuklama kararı Almanya'dan insanlığa ihanet! Flaş gelişmeyi Zelenskiy duyurdu! Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı Erdoğan BM'de dünyaya seslendi: Yeni hedefleri belirledik Cumhurbaşkanı Erdoğan masanın başında! New York'ta ekonomi zirvesi Mansur Yavaş'tan CHP'yi sarsan istifa açıklaması! Parti içinde ipin kopmasına neden olan o sözleri anlattı New York'ta kritik zirve! Erdoğan ve Irak Başbakanı görüşmesi sonrası Türk askeri için flaş karar! Fikret Albayrak tahliye edildi
Gündem İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ’a yönelik operasyon: 11 gözaltı
Gündem

İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ’a yönelik operasyon: 11 gözaltı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ’a yönelik operasyon: 11 gözaltı

İstanbul’da terör örgütleri El Kaide ve DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli paketlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından El Kaide ve DEAŞ’a yönelik ortak çalışma yürütüldü. Yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu örgütlere mensup çatışma bölgeleriyle iltisaklı şahıslarla bağlantılı olduğu ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için bu sabah operasyon başlatıldı. Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, ülkeyi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurulan 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 1 kama bıçak ve 8 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul TEM Şubeye götürüldü.

Konuyla ilgili yürütülen tahkikat, çok yönlü olarak devam ediyor.

Gaspçı İsrail teröristleri 4 kenti hedef aldı: Filistinlilerin suyunu kesip 300 koyununu çaldılar
Gaspçı İsrail teröristleri 4 kenti hedef aldı: Filistinlilerin suyunu kesip 300 koyununu çaldılar

Dünya

Gaspçı İsrail teröristleri 4 kenti hedef aldı: Filistinlilerin suyunu kesip 300 koyununu çaldılar

Sapkın örgütler, terör listesine alınarak faaliyetleri yasaklanmalı! LGBTİ’li sapkınlar ahlak teröristi
Sapkın örgütler, terör listesine alınarak faaliyetleri yasaklanmalı! LGBTİ’li sapkınlar ahlak teröristi

Gündem

Sapkın örgütler, terör listesine alınarak faaliyetleri yasaklanmalı! LGBTİ’li sapkınlar ahlak teröristi

Kanlı eller sandığa uzandı! Teröristbaşı Netanyahu’dan seçim oyunu
Kanlı eller sandığa uzandı! Teröristbaşı Netanyahu’dan seçim oyunu

Dünya

Kanlı eller sandığa uzandı! Teröristbaşı Netanyahu’dan seçim oyunu

Mamdani'den terörist Netanyahu için dikkat çeken mesaj
Mamdani'den terörist Netanyahu için dikkat çeken mesaj

Dünya

Mamdani'den terörist Netanyahu için dikkat çeken mesaj

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23