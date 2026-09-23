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Dünya Almanya'dan insanlığa ihanet!
Dünya

Almanya'dan insanlığa ihanet!

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Almanya'dan insanlığa ihanet!

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Almanya'nın insanlık tarihinin en büyük soykırımını yapan terör devleti İsrail'e silah desteğini eleştirdi

Almanya insanlığa ihanet etmeye devam ediyor.

İran Devlet Televizyonu'na göre, ran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephu, ABD'nin New York kentinde bir araya geldi.

 

Görüşmede Erakçi mevkidaşına hitaben, Almanya ve bazı Avrupa ülkelerinin İsrail'e verdiği silah ve siyasi desteğin, İsrail'in bölgede işlediği suçlara devam etmesinin nedenlerinden biri olduğunu vurgulayarak, işlenen suçlara ortak olunmasına son verilmesi ve İsrail'in hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Erakçi ayrıca, hiç kimsenin İran'ın müzakere sürecindeki iyi niyetini ve yine İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırılarını görmezden gelemeyeceğini belirterek, Hürmüz Boğazı'ndaki güvensizliğin İran'dan kaynaklanmadığını vurguladı.

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Recep Aydın / Sosyal Bilimci

Tarihin Tekerrürü ve Berlin’in Vicdan Sınavı: Koşulsuz Desteğin İnsani MaliyetiUluslararası ilişkilerde devletlerin çıkarları ve tarihi bagajları çoğu zaman evrensel insani değerlerin önüne geçer. Ancak modern dünyada, sivil katliamlarına ve açık bir insanlık dramına göz yumarak bir tarafa koşulsuz destek sunmak, sadece siyasi bir tercih değil, aynı zamanda ahlaki bir çöküştür. Almanya’nın, Orta Doğu’da çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeksizin yıkım getiren İsrail agresyonuna verdiği askeri ve lojistik destek, tam da bu ahlaki çöküşün ve ikiyüzlülüğün zirve noktasını temsil etmektedir.Geçmişindeki soykırım suçunun getirdiği tarihsel suçluluk psikolojisini (Vergangenheitsbewältigung) bahane ederek, bugün başka bir halkın yok edilmesine zemin hazırlayan Berlin yönetimi, insanlık vicdanında derin bir yara açmaktadır. Bir terör konseptiyle hareket eden, hiçbir uluslararası hukuku, hastaneleri, okulları ve sivil sığınakları tanımayan bir yapıya silah aktarmak; o yapının işlediği tüm cürümlere doğrudan ortak olmak anlamına gelir. İnsani değerleri ve insan haklarını dilinden düşürmeyen batılı bir gücün, göz göre göre yapılan bu kıyıma cephane taşıması, kelimenin tam anlamıyla küresel bir kalleşlik ve riyakarlık örneğidir.Almanya, İsrail'in "kendini savunma hakkı" kisvesi altında yürüttüğü bu katliam şebekesine verdiği destekle, geçmişindeki kara lekeleri temizleyemez; aksine tarih sahnesine yeni bir utanç sayfası ekler. Masumların kanı üzerine inşa edilen hiçbir diplomasi meşru olamaz. Berlin'in sergilediği bu tutum, evrensel insani değerlerin iflas ettiğinin, adaletin yerini güç ortaklığının aldığının en açık ve en acı kanıtıdır. Katliama ortak olanlar, er ya da geç insanlık vicdanında ve tarih mahkemesinde hak ettikleri karanlık sıfatlarla anılmaya mahkum olacaklardır.
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