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Dünya Şansa bak! Bahçesine koyduğu süsler bakın ne çıktı
Dünya

Şansa bak! Bahçesine koyduğu süsler bakın ne çıktı

İngiltere'de bir ailenin bahçesine dekorasyon amacıyla koyduğu süsler 625 bin dolar değerinde orjinal antik Mısır sfenksi çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 12:06:00 -
Şansa bak! Bahçesine koyduğu süsler bakın ne çıktı

İngiltere'nin Suffolk kentinde bir aile, dekorasyon amaçlı bahçesine koyduğu Sfenks figürlerinin birer tarihi eser olduklarını geç de olsa anladı.
Figürlerin 18. veya 19. yüzyılda üretilmiş imitasyonlar olduklarına inanan aile, evden taşınırken figürleri Sudbury'deki Mander Auctioneers'da 300 ile 500 pound fiyatlarında satışa çıkardı.
Sonrasında aile, her birinin antik Mısır'dan kalma ve binlerce dolar değerinde olduğunu öğrendi.

5 bin yıllık!

Figürlerin 5 bin yıllık olduğunu ve Mısır'dan kalma olduklarını fark eden aile, eşyaları açık artırmayla satma kararı aldı.

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