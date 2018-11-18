"Şanlıurfa'ya gidiyorum" dedi, evden ayrıldı... 13 gündür haber alınamıyor
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Gömeli kırsalında yaşayan 17 yaşındaki Yaşar Gün'den 13 gündür haber alınamıyor.18 Kasım 2018 Pazar 15:47
Viranşehir ilçesinde, "Şanlıurfa'ya gidiyorum" diyerek evden ayrılan 17 yaşındaki gençten 13 gündür haber alınamıyor.
Babası, hayatından endişe ediyor
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Gömeli kırsal mahallesinde yaşayan 17 yaşındaki Yaşar Gün, 5 Kasım Pazartesi günü "Şanlıurfa’ya gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Bir daha eve dönmeyen gençten 13 gündür haber alınamıyor. Ailesi, Yaşar Gün’ü bulabilmek için her yerde onu arıyor.
Çocuğunun neden eve dönmediğini bilmediğini söyleyen baba Yusuf Gün, hayatından da endişe ettiğini dile getirdi.
Arama çalışmaları sürüyor
Güvenlik güçleri, kayıp başvurusu yapılan genci bulmak için çalışmalarına devam ediyor.
YORUM YAZ