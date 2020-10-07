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Aktüel Şanlıurfa'dan Suriye'ye insani yardım
Aktüel

Şanlıurfa'dan Suriye'ye insani yardım

Yeniakit Publisher
2020-10-07 17:01:13 -
Şanlıurfa'dan Suriye'ye insani yardım

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'dan Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine bir tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde, Deniz Feneri, Diyanet Vakfı, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı ve Pursaklar Belediyesinin destekleriyle hazırlanan ve içerisinde un, gıda ve giyim gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu tır, Yenice Mahallesi'nden törenle Suriye'ye uğurlandı.

Platform Başkanı Osman Gerem, medeni denilen batının ne yazık ki bugün İdlib'e kör ve sağır kaldığını belirtti.

Türkiye'nin dışında tüm İslam aleminin buraya seyirci kaldığını dile getiren Gerem, şöyle konuştu:

"İdlibli kardeşimiz ölümle katliamla açlık ve sefaletle imtihan ediliyor. Oradaki insanlar yazın sıcaklıkla kışın da soğukla mücadele ediyor. Bugün insanlar aç ve perişan durumda. Orada sadece 'bize ekmek verin' diyen kardeşlerimiz var. Bugün Şanlıurfa'dan İdlib'deki kardeşlerimize insanı yardım tırı gönderiyoruz. Yardımımız deryada damla misali. İdlib'de yardımlarıyla sadece Türkiye var, sivil toplum kuruluşlarıyla yardım severleriyle. Buradan bütün hayırsevere haykırıyoruz İdlib'e yardım edin. Oradaki feryatlara kulak verin. Oradaki insanlar hasta, yaşlı, dul ve yetimdir, Türkiye'den yardım bekliyorlar. Yardımlarını esirgemeyen tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz."

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