Şanlıurfa'dan Suriye'ye insani yardım

ŞANLIURFA (AA) - Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine Şanlıurfa'dan bir tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde oluşturulan Umut Kervanı, Gönül Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Vakfının destekleriyle hazırlanan ve içerisinde un, gıda ve giyim gibi temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu tır, Yenice Mahallesi'nden törenle Suriye'ye uğurlandı.



Platform Başkanı Osman Gerem, yaptığı konuşmada, İslam coğrafyaların en mağdur bölgesinde bulunan ve savaşla, açlıkla, soğukla imtihan edilen İdlib'in ekmeğe muhtaç olduğunu söyledi.

İdlib'de 3 milyon insanın yerinden ve yurdundan edildiğini hatırlatan Gerem, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz yardım çalışmaları yaparken orada yaşayan insanlar adeta yalvararak bizden ekmek talep ediyor. 'Bize ekmek verin, açız.' diyorlar. Gerçekten oradaki insanlar aç, susuz ve birçoğu yetim, yaşlı ve hasta. Bu insanlar bizden yardım bekliyor. Bizim gönderdiğimiz yardım deryada bir damla misali. Bu insanların bize karşı umutları son derece yüksek. Türkiye'den beklentileri yüksek. Oradaki insanların sofraları bereketlensin ve ekmek bulsun diye un talebinde bulunuyoruz. Ne olur o kardeşlerimize cömert elimizi uzatalım. Bir torba da olsa un gönderelim. Un demek, ekmek demek. İnsanlar soğuktan ve sıcaktan yaşayabilir ama aç yaşayamıyor. Onun için İdlib'e ekmek gönderelim."

Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Coşkun da salgın sürecisince Şanlıurfa İnsani Yardım Platformunun yardımları yapmaya devam etmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.

İdlib'e yardım çağrısında bulunan Coşkun, "İdlib'de yaşanan insani dramını bir an önce son bulması için dua ediyoruz. Orada yaşanan insanlar açlıkla, kışın soğukla ve yazın da sıcaklıkla mücadele ediyor. Onlara yardımın aksamaması gerekiyor. Yardımların esirgemeyen bütün sivil toplum kuruluşlarına bir kez daha teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Törene Büyükşehir Belediyesi STK'lar ve Muhtarlık işleri Daire Başkanı Murat Müjdeci ile bazı STK temsilcileri katıldı.