Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 21 şüpheli adliyede
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dün merkez Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerindeki çok sayıda adrese 300 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda yakalanan 21 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.