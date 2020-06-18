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Aktüel

Şanlıurfa’daki silahlı kavgada 4 tutuklama

Şanlıurfa’da akraba olan 2 grup arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan biri muhtar 4 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:18:20 -
Şanlıurfa’daki silahlı kavgada 4 tutuklama

Şanlıurfa’da akraba olan 2 grup arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan biri muhtar 4 şüpheli tutuklandı.


Haliliye ilçesine bağlı Üçkuyu Mahallesi’nde tarladan yol geçirilmesi nedeniyle önceki gün akraba 2 grup arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Aralarında mahalle muhtarının da bulunduğu 4 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakılırken, kavgayla ilgili 2 şüphelinin de arandığı öğrenildi.

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