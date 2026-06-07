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Yerel Şanlıurfa'daki orman yangını kontrol altında
Yerel

Şanlıurfa'daki orman yangını kontrol altında

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Şanlıurfa'daki orman yangını kontrol altında

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Küçükalanlı kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı.

Ormanlık alandaki çalılar, henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu.

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yayılmadan söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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