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Aktüel

Şanlıurfa'daki akraba kavgasına 4 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-06-18 13:07:27 -
Şanlıurfa'daki akraba kavgasına 4 tutuklama

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da akraba 2 grup arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan biri muhtar 4 şüpheli tutuklandı.

Haliliye ilçesi kırsalındaki Üçkuyu Mahallesi'nde tarladan yol geçirilmesi nedeniyle önceki gün akraba 2 grup arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Aralarında mahallenin muhtarının da bulunduğu 4 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kavgayla ilgili 2 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

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