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Aktüel Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
Aktüel

Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 22:05:09 -
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Rıdvan Yenigeldiler idaresindeki 63 HU 644 plakalı kamyon, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 24. kilometresinde Suriyeli Azad Husso Ğışşo yönetimindeki 63 MA 2957 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle 63 MA 2957 plakalı otomobil, önünde seyreden Cemil İnco'nun kullandığı 63 KV 666 plakalı kamyona çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Emine (30), Elif (9), Evin (6) Semra (4), Caner (3), Hatice (18) ve Zeynep Gışşo (10) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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