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Aktüel

Şanlıurfa'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 17:36:15 -
Şanlıurfa'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

ŞANLIURFA (AA) - Halfeti ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavi ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Göklü Jandarma Karakolu ekipleri, kırsal bölgede yaptığı kontroller sırasında yaralı bir şahin buldu.

Hayvanı muhafaza altına alan ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine bildirdi.

Ekipler tarafından koruma altına alınan yaralı şahinin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

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