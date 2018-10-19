Şanlıurfa'da vinç kafesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Karaköprü ilçesinde, vinç kafesinin, vatandaşın yakınına düşme anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.19 Ekim 2018 Cuma 17:34
Akbayır Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde, malzeme indirmek için kullanılan vincin taşıyıcı kafesinin halatı koptu.
Kafes, bir vatandaşın yakınına düştü. Bu anlar, güvenlik kamerasına da yansıdı.
Görüntüde, vatandaşın alışveriş arabasıyla beklerken, vinç kafesinin altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.
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