Şanlıurfa'da vahşet! Sokak köpeklerini zehirlediler

Şanlıurfa Siverek'teki Bağlar Mahallesi'nde bulunan Şehit Metin Gençdal İlk ve Orta Okulu'nun yanında 10 köpeği hareketsiz görenler, durumu belediye ekiplerine iletti. Şikayet üzerine mahalleye gelen ekiplerin incelemesinde köpeklerin zehirlenerek telef olduğunu belirledi. Köpekler, belediye görevlilerince ilçe dışına götürülerek açılan çukura kireçlenerek gömüldü.



Sokak köpeklerinin zehirlendiğini belirten mahalle sakinleri ölen köpeklerin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak olaya tepki gösterdi. Polis ekipleri mahallede tepkiye yol açan köpekleri zehirleyen kişi ya da kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.