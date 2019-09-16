Şanlıurfa’da uyuşturucuya geçit yok Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kilo 635 gram esrar maddesi ile 335 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kilo 635 gram esrar maddesi ile 335 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Birecik ilçesinde bir şahsa ait ev ve eklentilerine uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 16 kilo 635 gram kubar esrar maddesi ile 335 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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