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Aktüel

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 13:48:03 -
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 7 parça halinde 2,5 kilogram esrar, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 235 mermi, hassas terazi ve çok sayıda Hint keneviri kökü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu ticarete yapma" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, Akçakale ilçesinde de Suriye sınırında kaçakçılık yapılacağı bilgisi alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, Suriye'den kaçak yollarla getirilen 288 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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