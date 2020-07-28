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Aktüel

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı

Şüphelilerden birinin iç çamaşırında ve meyve poşeti içerisinde eroin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-28 11:47:04 -
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler, bagajda bulunan meyve poşetinin içerisinde ve şüphelilerden birinin iç çamaşırında gizlenmiş halde 33,1 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler İ.A. ve M.T, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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