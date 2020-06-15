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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 19:26:44 -
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Sur Caddesi yanındaki boş arazide gördükleri 35 DAJ 28 plakalı araç ve içerisindeki N.Y, M.V, M.Y, İ.Y. ve H.A'nın üzerinde arama yaptı.

Aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamayan ekipler, çevrede yaptığı detaylı aramada şüpheliler tarafından atıldığı belirlenen poşete sarılı 74,4 gram eroin ele geçirdi.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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