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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa’da bin 10 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:29:41 -
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa’da bin 10 uyuşturucu hapın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, 3 kişinin temin ettikleri uyuşturucu hapları, Şanlıurfa kent merkezinde gençlere satarak uyuşturucuya özendirdiğini tespit etti. Ekipler, zanlıların bulunduğu aracı tespit ederek kent girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, bin 10 uyuşturucu hap ele geçirildi, S.A., M.Y. ve M.S.A. gözaltına alındı.


Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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