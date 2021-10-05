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Yerel Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
Yerel

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 16:35:00 -
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Viranşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik, ilçe merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

"Drone" destekli yapılan operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 6 kilo 800 gram esrar, 40 uyuşturucu hap, 5 gram metamfetamin, bir miktar eroin ile sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 145 fişek ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü.

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