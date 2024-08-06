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Tarım Şanlıurfa’da üretilen 59 farklı ürün 117 ülkeye ihraç ediliyor
Tarım

Şanlıurfa’da üretilen 59 farklı ürün 117 ülkeye ihraç ediliyor

Yeniakit Publisher
2024-08-06 13:45:00 -
Şanlıurfa’da üretilen 59 farklı ürün 117 ülkeye ihraç ediliyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Batı Mahallesi'nde sirtifikalı ayçiçeği tohumu üretiminde hasat, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy’un katılımı ile başladı.

2 bin dekarda üretilen sertifikalı ayçiçeği sertifikalı ayçiçeği tohumu, Romanya, Ukrayna ve Moldova başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Yerli tohum üretiminin önemini vurgulayan Aksoy, "Tohumculuk sektörü, yerli ve milli hedeflerinin büyük bir çoğunluğunu tutturdu. Şu anda yüzde 97 yerlilik oranıyla sertifikalı tohum üretimi yapan bir ülkeyiz. Şanlıurfa olarak domates, salatalık, biber, patlıcan, arpa, buğday, turp başta 59 farklı türde üretim yapan Türkiye’deki ikinci iliz. Sayın Bakanımızın en son açıklamasına göre bu ürünleri 117 ülkeye ihraç ediyoruz. Bizim yaptığımız bu ihracatın tamamında araştırma enstitülerimizin, üniversitelerimizin, yerelde çalışan firmalarımızın ve özel sektörümüzün emeği var. Bizim bu üretim alanımızdaki tohumlarımız dünyanın çeşitli ülkelerine ve ülkemiz üreticilerine doğru bir şekilde en sağlam tohum, en ari tohum olarak ulaşıyor. Ülkemizde domates tohumundan ayçiçeği ve mısır tohumuna kadar her üründe yerli ve milli üretimimiz mevcut” dedi.

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