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Aktüel

Şanlıurfa'da traktör ile pulluk arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti

2020-04-27 15:55:32 -
Şanlıurfa'da traktör ile pulluk arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'ın Birecik ilçesinde traktör ile pulluk arasında sıkışan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsaldaki Bağlarbaşı Mahallesi'nde fıstık bahçesini sürmeye giden Abdulkadir Altıparmak (59), traktöre pulluğu bağlamak istediği sırada pulluk ile traktör arasında sıkıştı.

Uzun süre telefonla ulaşılmaması üzerine bahçeye giden yakınları, Altıparmak'ı hareketsiz halde gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Altıparmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Altıparmak'ın cenazesi, burada yapılan incelemenin ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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