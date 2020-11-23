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Aktüel Şanlıurfa'da trafik kazasında 2 kardeş öldü, anne ve baba yaralandı
Aktüel

Şanlıurfa'da trafik kazasında 2 kardeş öldü, anne ve baba yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 17:28:50 -
Şanlıurfa'da trafik kazasında 2 kardeş öldü, anne ve baba yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün park halindeki otomobile çarpması sonucu araçtaki iki kardeş öldü, anne ve babaları yaralandı.

İlyas K. idaresindeki 61 S 1174 plakalı yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 35. kilometresinde emniyet şeridinde park halinde olan Eyüp Fenerli yönetimindeki 34 TA 1633 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Eyüp ile beraberindeki eşi Şemse, çocukları Miraç ve Yusuf Eymen Fenerli otomobilin içinde sıkıştı.

İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı kardeşler Miraç ve Yusuf Eymen Fenerli yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, Fenerli ailesinin Siverek ilçesinden Şanlıurfa'ya hastaneye geldiği ve kazanın eve dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

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