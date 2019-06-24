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Şanlıurfa'da trafik kazası!

Şanlıurfa'da, Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunun 72'nci kilometresinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 17:33
Şanlıurfa'da trafik kazası!

Fatih Tarakçı idaresindeki 01 HT 045 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunun 72'nci kilometresinde, emniyet şeridinde seyreden Memduh Kılıç'ın kullandığı, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğüne ait 07 GE 271 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Tarakçı ile otomobilde bulunan Ercan ve Celil Tarakçı ağır yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Fatih Tarakçı, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 17:33
  1. Gaziantep
  2. Şanlıurfa
  3. kaza

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