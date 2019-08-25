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Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

25 Ağustos 2019 Pazar 14:34
Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Yaslıca Kavşağına giren Rıdvan H. idaresindeki 63 YY 483 plakalı otomobile, arkadan gelen Mustafa G. yönetimindeki 63 AAJ 265 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mustafa G. yönetimindeki otomobil orta refüje çarparak karşı yola kadar uçtu. Kazada, Mustafa G. ile aynı araçta bulunan Hüseyin G. ve Fatih O. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.


Güvenlik önlemlerinin alındığı yolda trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanırken, araçların kaldırılmasıyla tekrar normal seyrine döndü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 14:34
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