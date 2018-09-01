Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Birecik ilçesinde otomobilin çekiciyle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.01 Eylül 2018 Cumartesi 13:03
Kaza, Birecik - Nizip karayolunun 7. Kilometresinde meydana geldi. Ayhan C. idaresindeki 34 NC 9756 plakalı otomobil, Hüzni A.’nın kullandığı 09 AL 349 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Yaşanan kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine ola yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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