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Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Birecik ilçesinde otomobilin çekiciyle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 13:03
Şanlıurfa’da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Kaza, Birecik - Nizip karayolunun 7. Kilometresinde meydana geldi. Ayhan C. idaresindeki 34 NC 9756 plakalı otomobil, Hüzni A.’nın kullandığı 09 AL 349 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Yaşanan kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine ola yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 13:03
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