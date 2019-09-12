Şanlıurfa’da trafik kazası: 2 yaralı Şanlıurfa’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 24. kilometresinde meydana geldi. Salih S., (63) idaresindeki 31 DT 837 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı. Kazada sürücü ile yanında bulunan İlayda S., yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle refüjde bulunan bazı ağaçlar kırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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