Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Abdullah Sakat'ın (35) kullandığı 27 UU 021 plakalı kamyonet, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun Mezarlık Kavşağı mevkisinde, Mehmet Genç idaresindeki 34 DR 5582 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılırken, yaralılardan Sakat yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

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