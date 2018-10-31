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Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 kişi yaralı

Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 18:27
Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 kişi yaralı

Kaza, Haliliye ilçesine bağlı Örencik kırsal mahallesinde meydana geldi. Musa K., yönetimindeki 63 YV 094 plakalı hafif ticari araçla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yan yattı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ve İtfaiye ekipleri tarafından yaralı araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinden ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 18:27
  1. Şanlıurfa

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