Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.30 Ağustos 2018 Perşembe 08:23
Hüseyin Akbaş yönetimindeki 35 EHS 18 plakalı otomobil, Suruç-Akçakale karayolunun Ziyaret Mahallesi yakınlarında sürücüsü ve plakalısı henüz öğrenilemeyen traktörle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsünün yanı sıra araçtaki Sabri Akbaş, Mehmet Berat Akbaş, İslim Nur ve Hüseyin Akbaş yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sabri Akbaş müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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