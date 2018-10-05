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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

05 Ekim 2018 Cuma 23:40
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Şerif Kurtalan idaresindeki 63 K 9818 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Bozova karayolunun 25'inci kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nezire Canbek'e (66) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Canbek, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Canbek'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 23:40
  1. Şanlıurfa
  2. şerif kurtalan

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