Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.08 Eylül 2018 Cumartesi 22:00
Şanlıurfa'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Topal'ın kullandığı 63 ZH 337 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 14. kilometresinde Hüseyin Çiftçi idaresindeki 63 B 6342 plakalı seyir halindeki kamyona arkadan çarptı.
Kazada, yaralanan otomobil sürücüsü Topal, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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