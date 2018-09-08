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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 22:00
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Topal'ın kullandığı 63 ZH 337 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 14. kilometresinde Hüseyin Çiftçi idaresindeki 63 B 6342 plakalı seyir halindeki kamyona arkadan çarptı.

Kazada, yaralanan otomobil sürücüsü Topal, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 22:00
  1. Şanlıurfa
  2. Gaziantep
  3. hüseyin topal

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