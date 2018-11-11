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Şanlıurfa'da toplanan Suriyeliler, PKK/PYD'yi protesto ettiler

Şanlıurfa'da bulunan Akçakale İlçe Stadyumu'nda toplanan 3 bin Suriyeli mülteci, terör örgütü PKK/PYD'yi protesto etti.

11 Kasım 2018 Pazar 15:50
Şanlıurfa'da toplanan Suriyeliler, PKK/PYD'yi protesto ettiler

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Suriyeliler düzenledikleri eylemde Fırat'ın doğusunda topraklarını işgal eden terör örgütü PKK/PYD'yi protesto etti.

İç savaşın ardından terör örgütü PKK/PYD'nin baskısıyla Türkiye'ye sığınan, aralarında aşiret reislerinin de bulunduğu yaklaşık 3 bin Suriyeli öğleden sonra Akçakale İlçe Stadyumu'nda toplandı. Ellerinde Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu bayrakları taşıyan kalabalık, sık sık terör örgütü aleyhine slogan attı. Doğdukları topraklardan terör örgütü baskısı nedeniyle göçe zorlandıklarını söyleyen Suriyeli protestocular,  biran önce vatanlarına dönmek istediklerini ifade etti. Suriyeliler zor zamanlarda kendilerini kabul edip kucak açan Türkiye'ye teşekkür etti.

TSK tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile Cerablus ile Afrin arasındaki bölgenin terör örgütlerinden temizlendiğini anlatan Suriyeliler, binlerce kişinin buradaki evlerine geri döndüğünü ve bundan mutluluk duyduklarını ifade etti.

TSK'dan Fırat'ın doğusuna harekat bekliyorlar

Artık kendilerinin de Telabyad ve Rasulayn bölgesindeki evlerine dönmek istediklerini dile getiren Suriyeliler, bunun için TSK tarafından Fırat'ın doğusuna yönelik harekat düzenlemesini beklediklerini dile getirdi. Suriyeliler olarak TSK'nın düzenleyeceği harekata destek verdiklerini ve toprakları için seve seve savaşacaklarını belirten Suriyeliler, "Biz evlerimize dönmek istiyoruz. Bunun için de Türk Ordusu ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Fırat'ın doğusuna operasyon başlatılmasını istiyoruz. Biran önce operasyon yapılsın ve PKK/PYD'li teröristlerden topraklarımız temizlensin, biz de yıllardır hasret kaldığımız evimize, vatanımıza dönelim" dedi.

ABD ile diğer Avrupa ülkelerinin terör örgütünü desteklemekten ve himaye etmekten vazgeçmesini de isteyen Suriyeliler, bir an önce güvenliğin sağlanmasıyla sahibi oldukları topraklara dönmeyi arzuladıklarını kaydetti.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 15:50
  1. Ordu
  2. Şanlıurfa
  3. Akçakale
  4. Suriyeli mülteciler
  5. protesto gösterileri
  6. PKK/PYD'yi protesto ettiler

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