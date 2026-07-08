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Yerel Şanlıurfa'da tır kazası: Yol yağ deryasına döndü
Yerel

Şanlıurfa'da tır kazası: Yol yağ deryasına döndü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Şanlıurfa'da tır kazası: Yol yağ deryasına döndü

Şanlıurfa'da devrilen tırın kasasındaki yemeklik yağ bidonları yola döküldü.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale çevreyolu üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 YE 022 plakalı yemeklik yağ kolileri yüklü tır, iddiaya göre kontrolden çıkarak devrildi.

 

Tırın kasasında bulunan yemeklik yağ bidonları yola savruldu. Kaza nedeniyle yolun bir yönü trafiğe kapandı.

Olay yerine gelen ekipler, devrilen tır ile yoldaki yağları kaldırdıktan sonra trafik yeniden normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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