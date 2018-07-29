Şanlıurfa'da ticari araçla otomobil çarpıştı: 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.29 Temmuz 2018 Pazar 16:51
Kaza, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunun Birecik ilçesi kavşağında Neşet Ç.’nin kullandığı 27 BRP 03 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Ç.’nin kullandığı 01 ZZ 443 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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