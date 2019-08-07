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Şanlıurfa’da terzilerin yoğun bayram mesaisi

Kültürel ve geleneksel kıyafetleriyle ön planda olan Şanlıurfa’da Kurban Bayramı’na sayılı günler kala alışverişe çıkan vatandaşlar, kıyafetlerini diktirmek için terzilerin yolunu tuttu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:54
Şanlıurfa’da terzilerin yoğun bayram mesaisi

Kültürel ve geleneksel kıyafetleriyle ön planda olan Şanlıurfa’da Kurban Bayramı’na sayılı günler kala alışverişe çıkan vatandaşlar, kıyafetlerini diktirmek için terzilerin yolunu tuttu.


Kurban Bayramı için yeni giysiler alan vatandaşlar, elbiselerini bedenlerine göre yaptırmak için terzilerin kapısını çalıyor. Bayram için özel kıyafet diktirmek isteyen ya da yeni aldığı kıyafetine düzeltme yaptırmak isteyen vatandaşın işlerini yetiştirmek isteyen terziler de yoğun mesai yapıyor.


Kurban Bayramı’na sayılı günler kala yoğunluk yaşandığını belirten terzi Murat Dandan, “25 yıldır terzilik mesleğini sürdürüyorum. Kurban Bayramı’na az bir zaman kala terzilerde hareketlilik yaşanıyor. Tarım işçilerinin dışarıda çalışıyor olmasından dolayı elbet de biraz eksiklik hissediyoruz. Terziciler çarşısında elhamdülillah herkes çalışıyor. Allah herkese bol kazançlar nasip etsin. Vatandaşların bayrama olan ilgisi yoğundur. Vatandaşlar gelip alışveriş yaptıktan sonra terzilerin yolunu tutuyor. Biz pantolon dikimi 45 lira, gömlek dikimi 35 lira ve buna ek olarak tamirat yapıyoruz” dedi.


Terzi Turgay Demir de, “Kurban Bayramı’na az bir zaman kala tarım işçilerinin destekleme almasıyla hareketliliğin daha çok olacak. Emeklilerin de bayram ikramiyelerini almasıyla işler daha da iyiye gidecek. Terzi dikimleri kumaşına göre tarife uyguluyoruz. Kumaşın ince olanlarını 35 liraya, boncuklu elbiseleri de 60 liraya kadar dikim işlemlerini yapıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:54
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